MSB'den son dakika açıklaması! Son 1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi

- MSB: (PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar) "İcra edilen operasyonlar neticesinde son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

MSB'den yapılan bir diğer açıklamada ise taciz ateşi açan 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi: "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."



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