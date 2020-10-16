Pendik'te insan bağlama skandalında son dakika haberi: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Pendik'te, otistik çocukların bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkezde bir gencin kolları arkadan bağlı olarak bahçede oturduğu görüntülerle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kapsamlı şekilde soruşturuluyor. DHA'nın edindiği bilgilere göre rahatsız edici görüntü, öfke nöbeti geçiren otizmli genci kontrol etmekte zorlanan bir personelin, kendisine ve başkasına zarar vermemesi için kollarını arkadan bezle bağlaması nedeniyle gerçekleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

SON DAKİKA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pendik'te bulunan İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bahçesinde otizmli bir gencin kolları arkadan bağlı şekilde bankta oturduğu görüntüler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. DHA'ya bilgi veren yetkililer, bu olayın, hangi gerekçeyle gerçekleşmiş olursa olsun kabul edilemez olduğunu, 3 gün önce müfettiş görevlendirilerek kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirdi. Müfettişlerin yürüttüğü soruşturmada Kurum ve bahçesindeki güvenlik kameraları incelenerek, yöneticisi ve personelin beyanları alınacak, otizmli gencin bir uzman eşliğinde olayla ilgili bilgisine başvurularak tüm aşamalarıyla incelenecek.