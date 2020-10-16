Son dakika! Araç sahipleri dikkat! Keyfe keder far ve sis yakanlar...





BU CEZALAR PEK BİLİNMİYOR



Karayolları Trafik Kanunu'nun 64/1 maddesine göre; yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamanın cezasının 132 TL olduğu hatırlatıldı. Trafik Kanununun 63. maddesinde düzenlenen 'araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmama'nın cezasının da 598 lira olduğu dile getirildi. Gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmanın cezasının da 132 Tl olduğu vurgulandı.