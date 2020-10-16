SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den önemli açıklama

Azerbaycan Ermenistan geriliminde PKK destekli Ermeni güçlerinin sivillere yönelik saldırıları ve Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgeleri kurtarma operasyonları devam edereken son dakika gelişmeleri ve konunun uluslararası arenadaki seyrini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev A Haber'e anlatıyor. Çok önemli açıklamalarda bulunan Aliyev çatışmaların seyri ve Ermenistan'ın hukuksuz ve insanlık dışı hamlelerini de deşifre ediyor.

İşte Azerbayacan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in A Haber'e yaptığı son dakika açıklamalarından canlı yayın ve öne çıkanlar;

SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Onlar sivil mülkleri ve sivil vatandaşları hedef aldılar. İnsanların defin merasimlerine bile saldırdılar. Bu insanlığa karşı cinayettir. Bir kez daha Ermenistan'ın namert saldırılarını ve bu yüzünü göstermiştir. Biz öz toprak bütünlüğümüzü bundan sonra da korumaya ve ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz.

SON DAKİKA "Maalesef siviller arasında kayıplar devam ediyor. 47 vatandaşımız şehit oldu. 222 sivil vatandaşımız yaralandı."

Biz insanlara sivillere hiçbir zaman saldırı düzenlemedik. Bunlar bunu yapıyor. Saat 16'dan seher vaktine kadar 220 füze ve top mermisi düştü Terter'e. Ancak ne olursa olsun bizim halkımızın tek bir hedefi vardır bireysel ve Karabağ'ın bağımsızlığı. Bundan ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz.

"ATEŞKES ERMENİSTAN'IN BİR TAKTİĞİYDİ"

Ateşkes için başvurdular. Bize de Rusya üzerinden bir davet geldi. Biz de dedik ki "esirlerin, cesetlerin değiştirilmesi için ateşkes olabilir" dedik. Ancak onlar bunu toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak amacıyla istemişler. Ve bir gün geçmeden Gence'ye o namert saldırıyı düzenlediler.

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NELER OLMUŞTU?

Azerbaycan Ermenistan'ın aralıklarla sivil bölgelere gerçekleştirdiği saldırılara karşı operasyon başlatmış ve işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı özgürleştirmek için harekatın düğmesine basıldığını duyurmuştu. Birçok köy ve noktanın Ermeni güçlerinden temizlendiği çatışmalarda Ermenistan askerlerinin kaçmasının ardından Ermeni Başbakan Paşinyan PKK'dan destek istemiş ve 300 PKK'lı terörist bölgeye gönderilmişti.

Ermenistan'ın saldırılarında bugüne kadar çok sayıda sivil şehit olurken yüzlercesi de yaralandı. Buna karşılık son dakika verilerine göre 230'dan fazla Ermeni asker de etkisiz hale getirildi.

Ermenistan son olarak ateşkes istemiş ve ateşkesin ilk gecesinde alçakça Gence şehrine saldırmış sivilleri şehit etmişti.