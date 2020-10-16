Son dakika: Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı ile görüştü

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI VE SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ KONULARI ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau arasındaki görüşmede, Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine, ikili ticaret hacminin artırılmasına ve savunma sanayii işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.

ASKERİ ÜRÜNLERİN İHRACATININ ASKIYA ALINMASI 'MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan'ın saldırılarından dolayı tırmanan Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

YUKARI KARABAĞ DA KONUŞULDU



Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın karşı-harekâtını uluslararası tanınmış sınırları içinde, kendi öz topraklarında icra ettiğini ifade etti.

GÖRÜŞME ZELENSKİY İLE YEMEK PROGRAMI SIRASINDA YAPILDI



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesini, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yemek programı sırasında gerçekleştirdi. Görüşmenin bir bölümüne katılan Zelenskiy de Trudeau ile kısa dostane bir konuşma yaptı.

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