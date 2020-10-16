SON DAKİKA: Gazi 1.6 milyon TL tazminatı reddetti: Vicdanımı rahatsız eder...

Hiç pişman değilim, aynı şey olsa yine aynısını yaparım. Çevremden gelen 'Sen devletten zengin misin?' gibi tepkilere aldırış etmeden bu kararı aldım. Her şey para demek değil. İnsanın bir duruşu olması lazım. Bu iş benim için daha değerli bir manevi boyuta ulaştı."