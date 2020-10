Son dakika haberi: Vicdanımı huzursuz eder dedi... 1.6 milyonluk tazminatı reddetti!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu'na 5 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran (44), yaklaşık 2 yıl süren tedaviyle sağlığına kavuştu. Taburcu olduktan sonra Trabzon'a yerleşen Erduran'a, 'gazilik' unvanı ile 22 yıllık askeri görevinden malulen emekli edilerek 160 bin TL tazminat verildi. Erduran, 2017 yılında ise avukatı aracılığıyla 120 bin TL talepli maddi-manevi tazminat davası açtı.







Kulağında işitme kaybı, ayağında aksaklık yaşayan Erduran'ın tazminat davasını gören Erzurum 2'nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu hazırlattı. Raporda, vazife malullüğüne dair bağlanan gelir ve ödemeler dikkate alındığında Erduran'ın 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruş karşılanmamış zararı bulunduğu bildirildi. Erduran, mahkemeye miktarı çok bulup, maddi tazminattan vazgeçtiğini bildiren feragat dilekçesinde, "Devletin bu kadar yüksek parayı şahsıma ödemesinin vicdanımı huzursuz ettiği için, gönlüm razı olmadığından bu paradan vazgeçiyorum, manevi tazminat davasının devamını arz ederim" ifadelerine yer verdi. Mahkeme de Erduran'a yasal faiziyle 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.







Gazi Erduran vicdanen çok rahat olduğunu belirterek şunları söyledi: "Milli bir duruş ve görüş sergilemek adına bu paradan feragat ettim. Osmaniyeliyim. Biz bugüne kadar devletimizin malına, parasına dokunulmayacağı bir görüşle eğitildik. Hiç pişman değilim, aynı şey olsa yine aynısını yaparım. Çevremden gelen 'Sen devletten zengin misin?' gibi tepkilere aldırış etmeden bu kararı aldım. Her şey para demek değil. İnsanın bir duruşu olması lazım. Bu iş benim için daha değerli bir manevi boyuta ulaştı."







BABAMLA GURUR DUYDUM

Avukat Mehmet Yaşar Şahin de, "Rakam Cengiz Erduran'a bildirildiğinde, bu miktarın çok yüksek olduğunu, kendisinin bu görevi vatan, millet aşkı için yapmış olduğunu belirterek, parayı almak istemeyerek, bu haktan dilekçeyle feragat etti" dedi.

Erduran'ın 10 yaşındaki oğlu Muhammet Yusuf Erduran ise, 'kahramanım' dediği babasıyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Sadece ben değil, arkadaşlarım ve çevremiz babamın bu davranışıyla gurur duydu. Babam her zaman bizim için en iyisini yapar. Her şey para değil, hele ki bu süreçte" diye konuştu. DHA

