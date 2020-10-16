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Son dakika: Karantinadan kaçtı drift yaptı.. .'de ilginç olay

Son dakika haberi... Koronavirüs sebebiyle evinde karantinada olması gerekirken sokağa çıkıp drift yaptı. 'de yaşanan ilginç olayda drift anını kayıt altına alan görevli bekçiler, sürücüyü kaçmaya fırsat bulamadan yakaladı. Drift yaparken yakalanan şahıs hakkında toplam 9 bin 291 lira idari para cezası uygulandı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:10 Son Güncelleme: 16.10.2020 11:58 ABONE OL
Son dakika: Karantinadan kaçtı drift yaptı.. .Eskişehir'de ilginç olay

Covid-19 sebebiyle 14 gün süreyle evinde karantinada olması gereken D.D. isimli şahıs, gece saatlerinde Tepebaşı Sazova Mahallesi Yeni Stadyum yanında drift yaparken Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu şok uygulamada yakalandı.

Drift anını kayıt altına alan görevli bekçiler, sürücüyü kaçmaya fırsat bulamadan yakaladı. Drift yapan sürücüye karantina sürecinde evinde olmamasından dolayı 3 bin 150 TL, drift yaptığından dolayı 6 bin 141 TL olmak üzere toplam 9 bin 291 TL lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay süreliğine trafikten men edilerek çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Yapılan açıklamada, "Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce, karşılaşılan her suçun önlenmesine yönelik mücadelemiz, vatandaşlarımızın ihbarı ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi

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Son dakika: Karantinadan kaçtı drift yaptı.. .Eskişehir'de ilginç olay
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