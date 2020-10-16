Son dakika: Kütahya'da krona tedbirleri artırıldı! Misafirlik yasak...





Valililk Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:



"Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

