SON DAKİKA: Yaşlı adamı feci şekilde döven Halil Sezai ile ilgili yeni gelişme!

Yaşlı komşusunu öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan ve gözaltına alınarak tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi. Edinilen son dakika bilgisine göre Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına duruşmaya çıkacak. Sezai'nin 13 yıl 10 ay hapsi isteniyor.

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Yan binada oturan yaşlı komşusunu öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıkan ve gözaltına alınarak tutuklanan şarkıcı Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi. Edinilen bilgiye göre Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına duruşmaya çıkacak. Sezai'nin 13 yıl 10 ay hapsi isteniyor.

SABAH muhabiri Atakan Irmak'ın aktardığı bilgiye göre Halil Sezai'nin yan komşusuna tekme tokat saldırdığı ve öldüresiye döverken de küfürler savurduğu görüntüler ortaya çıkan ve gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından hazırlanan iddianamede 13 yıl 10 ay hapsi istendi. Sezai'nin yargılanacağı davada edinilen bilgisinde iddianamenin kabul edildiği aktarıldı.

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30 'EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Sezainin dava duruşmasının ekim ayı sonunda gerçekleşeceği ve hakim karşısına ilk kez Ekim ayının 30'unda çıkacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç ile Halil Sezai arasında tartışma yaşanmıştı. Sezai, yaşlı adamı tekme tokat dövmüştü. Dakikalarca süren şiddetin görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sezai, görüntülerin ardından Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nde ifade vermişti.

Sezai, ifadesinde şunları söylemişti:

Olay öncesinde bir önceki günden aldığım alkolün etkisi halen vardı. Müştekinin evine gittiğimizde 4 villanın da ortak bahçesinden geçtik. Ancak konutun içine girmedik. Ben o sırada onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye odun mu olalım yoksa çiçek mi olalım, aramız nasıl olsun diye takılmaktı. Tümüyle espri amaçlıydı. Ben kesinlikle müştekiye odunla vurmadım. Müşteki genel olarak küfre meyilli bir insandır.

Olayın şokuyla bir an durakladım ve aramızda ittirme kaktırma oldu. Ama vurmadım. Vurma olayı daha sonra dışarıda oldu. Bahçede vurduğumu hatırlamıyorum. Ancak sokakta ağır küfürleri devam ettiği için yapmamam gereken şeyleri yaptım. Kendime yakıştıramıyorum. Yaptığım hayvanlıktı. Odunla hiçbir şekilde vurmadım. Pişmanım. Görüntüye yansımayan yerlerde müştekinin bana saldırıları da oldu. Konserlerimde ezana saygım nedeniyle ara vermiş birisiyim.

Sulh Ceza Hâkimliği, Sezai'nin "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Kararda "Şüphelinin üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında ve olayın toplumun duyarlı olduğu bir alanda toplum vicdanında yol açtığı etki göz önünde bulundurulduğunda adli kontrol tedbirinin mevcut soruşturma yönünden yetersiz kalacağı" şeklinde ifadeler kullanıldı.