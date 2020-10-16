Vatansız kalacağımıza savaşarak ölürüz

Ermenistan ordusu, geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan köy ve şehirlerine gerçekleştirilen hain saldırılarda bugüne kadar 47 sivil öldü, yüzlerce kişi de yaralandı. Saldırılar yüzünden birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kalsa da her şeye rağmen cephe hattına yakın bölgelerde bulunan Terter, Ağdam, Ağdere, Ağcabedi, Berde gibi şehirlerde yaşayan binlerce kişi sığınaklarda vatan nöbeti tutuyor. Yer altındaki sığınaklarda top atışlarına rağmen yemekler pişiriliyor, çaylar içiliyor. Cepheden gelen haberler takip ediliyor. Sığınaktaki Azerbaycanlılar, "Bir kez vatansız kaldık; ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir daha vatansız kalacağımıza, burada evlerimiz altında savaşarak ölürüz. Savaş bitene kadar buradayız" diyor.



'BURASI VATANIMIZ'

Karabağ'da 1992'de yaşanan Ermeni katliamından kaçıp Terter'deki konutlarda yaşamaya başlayan Halit Hümbetov: "30 senedir yurtsuzuz. Devletimiz bizi 4 sene önce bu konutlara yerleştirdi. 34 apartmanın 33'üne top mermisi geldi. 'Tam rahat edeceğiz' dedik, evsiz kaldık. Gönüllü askere gitmek için başvurduk. Karabağ bizim olana kadar buradayız" dedi. Kelbecer şehrinden 10 yaşındayken ailesiyle birlikte göç eden Hicran Emerhova ise Terter'deki evinin altında bulunan sığınakta yaşıyor. Emerhova, "Seve seve vatanım için savaşırım. Burada insanlara yemek yapıyorum. Ölürüm de evimi, yaşadığım topraklarımı bırakmam" dedi.

Oğlunu ve kızını Ermenistan ordusuyla savaşmak için cepheye gönderen ve torunlarıyla birlikte sığınakta yaşayan Aybeniz Caferova (65) ise, "1992'de gazi oldum. Vatanımızı bırakmak zorunda kaldık. 30 yıldır vatan hasretiyle yanıyorum. Ermenistan dün evimizin olduğu bölgeye 70 tane bomba attı. 70 değil 700 bomba da atsa buradayız. Korkmuyoruz, gitmeyeceğiz" diye konuştu.



CENAZE TÖRENİNE HAİN SALDIRI: 4 ÖLÜ, 4 YARALI

Ermenistan'ın, sivillere yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Ermenistan ordusu, ev, okul, hastane, kamu binalarına gerçekleştirdiği saldırılarının ardından defin için mezarlıkta bulunan bir grup Terter sakinini top atışlarıyla hedef aldı. Yerel saatle 13.00 civarında gerçekleştirilen saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Top mermisinin isabet ettiği kabristanda birçok mezarlık tahrip olurken sivillere ait bir araç da hasar gördü. Yaralılar Berde Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane önünde toplanan ölü ve yaralı yakınları, mezarlığı hedef alan Ermenistan'a lanet okudu. Saldırıda hayatını kaybeden kişilerin yakınları hastane önünde toplandı. Gözyaşları içinde ağıtlar yakan insanlar, "Ölümüzü gömmek için Terter Mezarlığı'na gitmiştik. Birden büyük bir patlama oldu. Şarapneller orada bulunan insanlara isabet etti. Zaten acısı olan insanlar Ermenistan ordusunca bir daha vuruldu. Mezarlıkta bile insanları vuran Ermenistan ordusuna lanet olsun" dedi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırısını kınadı.

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ERMENİSTAN'IN KAYIPLARI DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut bölgelerinde Ermenistan güçlerinin ciddi kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığını açıkladı. Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor- M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği aktarıldı. İşgal altındaki bölgelerdeki Ermenistan güçlerine ağır darbe vurulduğu, düşmanın araç, mühimmat ve yakıtının tükenmek üzere olduğu ifade edildi.



6 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı. Aliyev Twitter'dan, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. Böylece 51 yerleşim yerinde kontrol sağlandı. Bu arada, Ermenistan ve Dağlık Karabağ yönetimleri de Azerbaycan ordusunun ilerlediğini açıkladı ve toprak kayıplarını ilk kez resmen doğruladı.

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