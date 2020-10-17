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AK Parti İl Başkanlığından Azerbaycan’a destek

Azerbaycan’ın haklı davasına bir destekte AK Parti İl Başkanlığından geldi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 18.10.2020 03:18 ABONE OL
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığından Azerbaycan’a destek

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'ın talimatıyla AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına kardeşliğin temsili olarak Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığımız Tek Millet İki Devlet olan Azerbaycan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkının bu süreç boyunca yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Türk Milleti olarak tarih boyunca her zaman mazlumların sesi olduk. Azerbaycan'ın bu haklı davasında da yanında yer almayı sürdüreceğiz. Ermenistan savaş hukuku temel prensiplerini hiçe sayarak çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden sivilleri alçakça hedef almaktadır. Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivilleri hedef aldığı, insanlık suçu işlediği bu alçakça saldırıları kınıyoruz. Gözü dönmüş Ermenistan Devletine karşı kardeşimiz Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan İşgal ettiği Karabağ'dan çekilecektir. Bu süreçte iki devlet tek millet Azerbaycan'a desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığından Azerbaycan’a destek
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