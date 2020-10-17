Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ermenistan'ın kalleş saldırılarına sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence'de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum" dedi.

Erbaş, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak Ermenistan'ın, Azerbaycan'daki sivillere yönelik yaptığı saldırıya tepki gösterdi. Erbaş, "Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence'de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Haklı mücadelelerinde şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.