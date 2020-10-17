Guinnes Dünya Rekorlarına göre, ortalama 2194 metre rakımla en yüksek kıta hangisidir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Guinnes Dünya Rekorlarına göre, ortalama 2194 metre rakımla en yüksek kıta hangisidir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Guinnes Dünya Rekorlarına göre, ortalama 2194 metre rakımla en yüksek kıta hangisidir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Guinnes Dünya Rekorlarına göre, ortalama 2194 metre rakımla en yüksek kıta hangisidir?

Güney Amerika

Asya

Antartika

Afrika