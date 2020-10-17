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Haberler Gündem Haberleri Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası, 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır? - Milyoner sorusu

Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası, 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır? - sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası, 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizden, Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan, 'Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası, 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 23:21 Son Güncelleme: 17.10.2020 23:23 ABONE OL
Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası, 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası, 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası, 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası, 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır?

Kelebek

Bok böceği

Kedi

Köpek

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Hangi hayvanın Mısır'da kazara keşfedilen yaklaşık 180.000 adet mumyası, 1890'da Liverpool limanında açık artırmayla satılmış ve tarlalarda gübre olarak kullanılmıştır? - Milyoner sorusu
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