Hikmet Karakurt, Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin TL'lik soruyu cevaplıyor! Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Genç yarışmacı Hikmet Karakurt, 250 bin TL'lik soruyu cevaplayacak ve 1 Milyon TL'lik soruya kadar ilerleyip ilerleyemeyeceği belli olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan 250 bin TL'lik soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki Hikmet Karakurt'un cevaplayacağı, 'Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

AY'DA YÜRÜYEN İLK İNSAN OLAN NEİL ARMSTRONG, AY'A GİDERKEN YANINDA HANGİSİNDEN PARÇALAR GÖTÜRMÜŞTÜR?

Galileo'nun teleskobu

Newton'ın peruğu

Wright Kardeşler'in uçağı

Einstein'ın beyni

Cevap >> Wright Kardeşler'in uçağı

ATV CANLI YAYIN

Şanlıurfalı Hikmet Karakurt’un dileği: Başarılı olmak