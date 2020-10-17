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SON DAKİKA: 'ya bir darbe daha! Turuncu listedeki o terörist öldürüldü...

SON DAKİKA HABERİ: 'ta terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin, Turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur olduğu belirlendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 13:51 Son Güncelleme: 17.10.2020 14:20 ABONE OL
SON DAKİKA: PKK'ya bir darbe daha! Turuncu listedeki o terörist öldürüldü...

İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan ve örgütün sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi.

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SON DAKİKA: PKK'ya bir darbe daha! Turuncu listedeki o terörist öldürüldü...
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