Son dakika haberi: Fahrettin Koca 16 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 16 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 16 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 16 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 1812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız.

16 EKİM VERİLERİ:

TEST SAYISI: 117.005

HASTA SAYISI: 1.812

VEFAT SAYISI: 73

İYİLEŞEN SAYISI: 1.419

15 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 116.103

HASTA SAYISI: 1.693

VEFAT SAYISI: 66

İYİLEŞEN SAYISI: 1.311

FİLYASYON, İZOLASYON EKSİKSİZ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız.

ÖNCEKİ GÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 115.328

HASTA SAYISI: 1.671

VEFAT SAYISI: 57

İYİLEŞEN SAYISI: 1.396