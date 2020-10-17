Torbacılara yönelik şafak operasyonunu Emniyet Müdürü bizzat yönetti

Kahramanmaraş polisin yaptığı planlı çalışmada uyuşturucu tacirliği yapan sokak satıcısı ve torbacı olarak bilinen şüphelilere İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yönettiği eş zamanlı operasyon yapıldı. Kentte gerçekleşen son yılların en kapsamlı torbacı operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı, 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Planlı ve uzun soluklu süren çalışma neticesinde uyuşturucu satıcısı torbacılara yönelik birbiriyle bağlantılı Kahramanmaraş'ta 14, Gaziantep'te 5 adres belirlendi.

19 ADRESE OPERASYON: 21 GÖZALTI

Havadan destekli operasyonda tüm adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Polis Özel Harekât (PÖH) destekli toplam 500 polisin katıldığı baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri ile araçlarında yapılan aramada satışa hazır paketler halinde çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai, esrar, çok sayıda uyuşturucu hap ile 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda mermi, fişek, 2 adet sallama tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler U.T. (27), Y.E.G. (26), H.D.(27), İ.T. (39), M.G. (48), E.E. (27), R.B. (38), G.N. (56), M.B. (26), Y.A. (33), M.E. (35), İ.H.U. (33), A.Ç. (24), Ç.Y. (21), Y.D. (23), Ş.Y. (26), H.Ç. (38), Ü.K. (37), D.Ş. (37), S.B.Ç. (42) ve K.T. (35) ifadelerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest kaldı, 19 'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.