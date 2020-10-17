Türk dostları Komşu’ya haddini bildirdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını hazmedemeyen Yunan fanatikler, sosyal medyada kara propaganda başlattı. Yunanlı Panagiotis Strilakos "Türkiye ile soğuk savaştayız", Eva Kyma ise "Biliyordum saldıracaklar bize" dedi. Hindistanlı Muqtasid Jariwala ise bu paylaşımlara, "Yunanistan evde kal güvende kal" yorumu yaptı. İngiliz askeri Yak Darboe "Fransa veya Amerika gibi ülkeler Türkiye'nin konumunda olsa yetki alanı olarak küçük bir payı kabul etmez. Altında İslam karşıtı bir ton var" dedi. Pakistanlı Qasim Malik ise "Türkiye'nin egemenliğine meydan okuyacak olan herkes Pakistan'a meydan okur" dedi. Yunan fanatiklerin hedef aldığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Avusturya'dan İngiltere'ye, Güney Afrika'dan Bangladeş'e onlarca ülkenin vatandaşları; "Erdoğan'ı ve Türkiye'yi seviyoruz", "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı akıllı ve dürüsttür", "Sen çok yaşa Erdoğan Gazi" diyerek destek verdi. Danimarkalı Santon Joseph "Erdoğan'ı seviyorum. O hiçbir Batılıyı umursamayan gerçek bir aslan" dedi.