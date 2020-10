Ümraniye Belediyesi’nden Azerbaycan’a bayraklı destek

Ümraniye Belediyesi, Ermenistan'a karşı büyük bir mücadele veren Azerbaycan'a destek için belediye binasına dev birer Azerbaycan ve Türk bayrağı astı. Özellikle Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olan 18 Ekim'den bir gün önce asılan bayraklar vatandaşları da duygulandırdı.

Bayrakları yan yana gören İhsan Aslan, "Çok güzel karşıladım bu olayı. İki bayrak yan yana çok yakışmış. Azerbaycan'ı her türlü, her şekilde destekliyoruz. Her zaman arkasındayız. Buradan tüm Azerbaycan'a selamlarımızı gönderiyorum." dedi.

Ümraniyeliler de bayrakların yan yana olmasından dolayı duydukları heyecanı anlatarak Azerbaycan'a olan desteklerini dile getirdiler.