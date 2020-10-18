300 bin liralık Ekvador aile tatili davalık oldu

Ermeni cemaatinin önde gelen ismi ve Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, özel bir tur firmasından Güney Amerika ülkesi Ekvador'un dünyaca ünlü Galapagos Adaları için tatil paketi satın aldı. Şirinoğlu, iş nedeniyle temmuz ayında aldıkları tatili ileri bir tarihe atmak zorunda kaldı.

Birkaç ay sonra tatile çıkmak isteseler de bu kez tur şirketinden kaynaklı bir nedenle tatil gerçekleşmedi. Çünkü iddiaya göre tur firması ileri atılan tarihte tura katılacak yolcu sayısı bulamamıştı. Bedros Şirinoğlu yatırdıkları yaklaşık 300 bin liranın iadesini istedi. Firma, sağlık sigortası ve bazı kesintileri aldıktan sonra paranın belli bir kısmını iade edip geri kalan ücreti ödemek istemedi. Şirinoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Travel Dreams adlı şirketin kendilerini dolandırdığını ileri sürüp şikayetçi oldu. Soruşturmada, 6 kişi daha mağdur edildiklerini ileri sürdü. Savcılık, Travel Dreams'ın 3 yetkilisi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede organizasyon firmasının yolcular için aldıkları ücreti iade etmedikleri gibi tur hizmeti de sağlamadıkları bu nedenle dolandırıcılık kastı ile hareket ettikleri ileri sürüldü. 10'ar yıla kadar hapisleri istenen şüpheliler Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar.