85 milyar metreküp yeni doğalgaz rezervi

Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda çalışmasını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni rezerv keşfetti. Gemiyi ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerinin ardından yeni rezerv miktarını duyurdu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

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YENİ HEDEF TÜRK ALİ-1: Fatih sondaj gemisi 20 Temmuz'da Sakarya sahasının Tuna-1 kuyusunda sondaja başlamıştı. Kuyunun ilk 2 katmanında 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğu müjdesini milletimize ilan etmiştik. Bu tarihten sonra sondajda 4 bin 445 metreye ulaşıldı. Rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesinde toplam 405 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervimiz oldu. Bu kuyudaki çalışma önceden planlandığı üzere 4700 metrede sona erdi. Fatih sondaj gemimiz Filyos limanındaki ikmal bakım ve teknik çalışmalarının ardından inşallah önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine Sakarya sahasındaki Türk Ali- 1 kuyusunda devam edecek. Önümüzdeki günlerde yine Sakarya sondaj sahasında Türk Ali-1 kuyusunda çalışmalara devam edilecek ve oradan da yine güzel haberler bekliyoruz.



DAHA UCUZ DOĞAL GAZ: Hedefimiz 2023'te bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece Türkiye tarihindeki en büyük hidrokarbon kaynağına ulaşmış olacaktır. Bu daha ucuz doğalgaz anlamına geliyor. Petrol ve doğalgazda dışarıya ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetleri milletimize daha hesaplı şekilde verebileceğiz İnşallah Karadeniz ve Akdeniz'deki sondajlardan alınacak müjdelerle bu kaynağı daha da genişleteceğiz. Halen Yavuz sondaj gemimiz, Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Kanuni, Karadeniz'deki sondaj faaliyeti için yola çıktı. Yıl sonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak. Hepsi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait sondaj gemimiz, dünyadaki derin deniz sondaj filosunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Sismik araştırma gemilerimiz de kendi alanlarının en modern donanımlarına sahiptir.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'de keşfedilen yeni doğal gaz rezervi miktarını açıkladı | Video

YERLİ VE MİLLİ ROBOT KAŞİF: Şimdi yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotunu da yerli ve milli imkanlarla ülkemize kazandırdık. Kaşif adını verdiğimiz bu robot sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile hiçbir riske girmeden elde edeceğiz. Denizaltı robotumuz ülkemize hayırlı olsun.



MİLLETİMİZE MORAL OLDU: Bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir husus da Türkiye'nin tarihi istiklal ve istikbal mücadelesinde milletimize moral vermiş olmasıdır.

DOĞU AKDENİZ'DE OLDUBİTTİYE İZİN YOK: Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına izin vermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık. Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan hiçbir plana, hiçbir oldubittiye izin vermemekte kararlıyız. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Doğu Akdeniz'de istikrarı egemen kılmanın yolu Türkiye ve KKTC'nin haklarını teslim etmekten geçiyor. Bunun dışındaki hiçbir zorbalığa, komedi düzeyindeki oyunlara eyvallah etmeyeceğiz. Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmazsa, bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacak.



BAKAN ALBAYRAK: DÜNYA HAYRANLIKLA İZLİYOR

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu dünya hayranlıkla izliyor.



TÜM EKİPLERE TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, Fatih gemisi personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tüm ekipleri "Barbaros'ta, Oruç Reis'te, Yavuz'da ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum" diyerek selamladı.



ZAFER SANCAĞI HEDİYE EDİLDİ

Başkan Erdoğan'a Osmanlı'da zafer kazanan donanma güçlerine hediye edilen zafer sancağı hediye edildi. Sancağın üzerinde şaha kalkan bir at ve komutan figürü bulunuyor. Gemiler, zafer sancağını savaş sonrası göndere çekiyordu.