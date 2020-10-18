Başkan Erdoğan'dan "Azerbaycan Bağımsızlık Günü" kutlaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık gününü twitter hesabından yaptığı bir mesaj ile kutladı. Erdoğan açıklamasında; "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. dedi.
Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020
"Tek Millet, İki Devlet" anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/Dun02h22Pm
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;
"Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. dedi."Tek Millet, İki Devlet" anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.