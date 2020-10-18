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Başkan Erdoğan'dan " Bağımsızlık Günü" kutlaması

Başkan , 'ın Bağımsızlık gününü twitter hesabından yaptığı bir mesaj ile kutladı. Erdoğan açıklamasında; "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyorum. “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla, Azerbaycan’ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 15:40 Son Güncelleme: 18.10.2020 15:42 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Bağımsızlık Günü kutlaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık gününü twitter hesabından yaptığı bir mesaj ile kutladı. Erdoğan açıklamasında; "Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. dedi."Tek Millet, İki Devlet" anlayışıyla, Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye ve vatan mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan "Azerbaycan Bağımsızlık Günü" kutlaması
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