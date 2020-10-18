Bu namertlikler halkımızın iradesini kıramaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence katliamı sonrasında dün sabah yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında önemli mesajlar verdi. İşte konuşmanın satırbaşları:Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz. Şehit olan masumların intikamını savaş meydanında alacağız.Bugüne kadar imha edilen ve ele geçirilen silahların maliyeti en az 2 milyar dolar. Fakat yine de silahları var. Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Bunları sormak gerekir. Bugün de kaçak yollarla silahlar gönderiliyor.Ateşkes Ermenistan toprağımızdan çıkarsa olur.Biz hiçbir zaman sivillere karşı savaşmadık ve hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız.Kendi isteğinizle topraklarımızı terk edin. Zaten biz onları defedeceğiz. Onların izi bile kalmayacak o topraklarda. Sonuna kadar kovacağız. Bugün muzaffer Azerbaycan ordusu kendi amaçlarına ulaşıyor. Hiçbir güç bizi durduramaz. Hiçbir güç Azerbaycan halkının iradesi önünde dayanamaz. Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Bunu herkes bilmelidir. Çıksın Ermenistan bizim toprağımızdan. Ondan sonra ateşkes temin edilir. Ateşkesten hemen sonra Gence'yi vurdular. Eğer uluslararası toplum bu suçlar nedeniyle Ermenistan'ı yargılamak istemiyorsa, biz onları yargılayacağız. Biz kendimiz onları cezalandıracağız. Onlar en ağır cezayı hak ediyor. Ermenistan yönetimi suçludur. Biz bu suçluları cezalandıracağız. ANKARA(Aliyev) Fuzuli kent merkezi ve 7 köy daha işgalden kurtarıldı. Fuzuli'nin kurtarılması için gelecekte kitaplarda yer alacak şiddetli çatışmalar yaşandı. İşgalden kurtulan tüm bölgeleri yeniden kuracağız.Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov telefonda görüştü. Görüşmede, Akar, Fuzuli kentinin işgalden kurtarılmasından dolayı Azerbaycan Ordusu'nu tebrik etti.