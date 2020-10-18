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'de büyük bir keşfe imza atan Fatih'in hikayesini anlatan '' Belgeseli izleyiciyle buluştu!

'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. 'de bulunan 405 milyar metreküplük rezervinin hikayesinin anlatıldığı '' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu. "Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi" notuyla paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı , Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli'ni paylaştı. İşte Milli enerjide yeni müjdelerle gelen Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 22:30 Son Güncelleme: 18.10.2020 22:31 ABONE OL
Karadeniz'de büyük bir keşfe imza atan Fatih'in hikayesini anlatan 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!

Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, bugün izleyiciyle buluştu. "Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi" notuyla paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli'ni paylaştı. İşte Milli enerjide yeni müjdelerle gelen Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli.

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Karadeniz'de büyük bir keşfe imza atan Fatih'in hikayesini anlatan 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli izleyiciyle buluştu!
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