Patrik Maşalyan’dan Erdoğan’a başsağlığı mesajı

TürkiyeErmenileri Patriği Sahak Maşalyan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın (51) kanserden hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Maşalyan, Markar Esayan'ın yurdunun öz değerlerine ne kadar bağlı olduğunu gösterdiğini belirterek, "Markar Esayan'ın genç yaşta vefat etmesi ile zatı alilerinizin yüksek şahsında Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarına şahsım ruhani Meclis üyeleri, vakıf yönetim kurulu ile Türkiye Ermenileri Cemati adına taziyelerimizi sunarız" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerinde bulundu.Markar Esayan'ın cenaze töreni için yurtdışında bulunan iki ablasının gelmesinin beklendiği, aile kararıyla cenazenin Kumkapı Ermeni Patrikhanesi Kilisesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verileceği kaydedildi.