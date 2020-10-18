Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Taksim'deki kalabalığa tepki! Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nin, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne olduğunu belirterek, mecbur olunmadıkça kalabalık ortamlara girilmemesi uyarısında bulundu.
Fotoğrafı, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" başlığıyla paylaşan Koca, "Taksim İstiklal Caddesi, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." açıklamasını yaptı.
ESKİ GÜNLERİNİ ARATMADI
Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.
Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti.