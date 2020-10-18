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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Taksim'deki kalabalığa tepki! Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonunda Taksim'de koronavirüse rağmen oluşan kalabalığa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar ifadelerini kullanan Bakan Koca: "Taksim , bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." çağrısıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 00:01 Son Güncelleme: 19.10.2020 00:03 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Taksim'deki kalabalığa tepki! Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'nin, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne olduğunu belirterek, mecbur olunmadıkça kalabalık ortamlara girilmemesi uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Taksim'deki kalabalığa tepki! Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Bakan Koca, Twitter adresinden 'nde bugün çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Taksim'deki kalabalığa tepki! Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Fotoğrafı, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" başlığıyla paylaşan Koca, "Taksim , bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Taksim'deki kalabalığa tepki! Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

ESKİ GÜNLERİNİ ARATMADI
Taksim Meydanı, öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve , yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Taksim'deki kalabalığa tepki! Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Taksim'deki kalabalığa tepki! Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Taksim'deki kalabalığa tepki! Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar
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