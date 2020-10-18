SON DAKİKA! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

Geçtiğimiz Mart ayında ilk vakası teşhis edilen corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri ard arda gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta verileri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından gerek Twitter gerekse Bilim Kurulu Toplantısı sonrası canlı yayında kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Bakan Koca tarafından 18 Ekim korona tablosu ve günlük son durum tablosu bilgilerinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlarımız 18 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (18 EKİM 2020 PAZAR)

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filyasyon çalışmaları sonucu elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ile 18 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyurulduğunda tüm detaylar ile son dakika bilgilerini buradan öğrenebileceksiniz…