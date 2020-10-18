SON DAKİKA! 18 Ekim korona tablosu: 18 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

Geçtiğimiz Mart ayında ilk vakası teşhis edilen corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri ard arda gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta verileri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından gerek Twitter gerekse Bilim Kurulu Toplantısı sonrası canlı yayında kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Bakan Koca tarafından 18 Ekim korona tablosu ve günlük son durum tablosu bilgilerinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlarımız 18 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırmalarına devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filyasyon çalışmaları sonucu elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ile 18 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyurulduğunda tüm detaylar ile son dakika bilgilerini buradan öğrenebileceksiniz…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.
Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız.
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız.
Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız.
Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.