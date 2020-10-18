SON DAKİKA: Milli SİHA'larda kritik gelişme! 'Azerbaycan'a önemli avantaj sağlıyor'

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında gösterdiği gelişim sadece bölgemizde değil dünyada da yankı uyandırmayı sürdürüyor. Son olarak Azerbaycan'ın sahada Türk menşeili silahlarla Ermenistan'a karşı büyük avantaj sağlaması da bu gelişmenin en büyük kanıtlarından oldu. Öte yandan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin SİHA Geliştirme Programı kapsamındaki çalışmalarının ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunun bugün net olarak görüldüğünü söyledi.

Özellikle Bayraktar TB2 tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) kazandırılan imkan ve kabiliyetin son zamanlardaki çatışmalarda çok ciddi avantaj sağladığına işaret eden İkinci, "Bu işe emek veren herkese teşekkür etmek ve minnet duymak gerekiyor. Türkiye açısından operasyonun anlamını çok ciddi bir oyun değiştirici olarak etkiledi ve operasyonların seyrini Türkiye'nin lehine çeviren bir gelişme oldu." dedi.

Türkiye'nin Bayraktar TB2 başta olmak üzere birçok insansız hava aracı (İHA) platformunu aktif olarak kullandığını hatırlatan İkinci, "İHA'lardaki temel silahımız, MAM ailesi diyebileceğimiz MAM-L ve MAM-C. Bunlar aktif olarak sahada kullanılıyor, kabiliyet ve vuruş gücü olarak çok ciddi avantaj sağlıyor." diye konuştu.