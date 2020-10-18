Son dakika | Türkiye'den Yunanistan'ın skandal açıklamalarına sert tepki!

Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (18 Ekim) ülkemizin Ege ve Doğu Akdeniz'deki arama-kurtarma sorumluluk sahasının genişletilmesine ilişkin mesnetsiz bir açıklama yapmıştır.

EGEMENLİK DEĞİL HİZMET SAHASI

Arama-kurtarma alanları egemenlik değil hizmet sahalarıdır. Bu bakımdan kendi karasularını kapsamayan, insan hayatının kurtarılmasına ve korunmasına yönelik bu alanı egemenliğini ihlal olarak gören Yunanistan'ın bu iddiası hukuktan ve insani mülahazalardan uzaktır.

Keyfiyet ülkemizin halihazırda fiilen arama kurtarma hizmeti verdiği alanların günümüz şartlarına göre güncellenmesinden ibarettir.

Ülkemizin arama-kurtarma sorumluluk sahası, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızdaki faaliyetlerimizin emniyetini de sağlamak için genişletilmiştir.

TÜRKİYE YUNANİSTAN'IN AKSİNE SİYASİ SAİKLERLE DEĞİL, BÜTÜNÜYLE İNSANİ MÜLAHAZALARLA HAREKET ETMEKTEDİR

Türkiye, çevre denizlerde yürüttüğü başarılı arama-kurtarma faaliyetleriyle Yunanistan'ın aksine siyasi saiklerle değil, bütünüyle insani mülahazalarla hareket etmektedir.

İNSANLIK DIŞI MUAMELESİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLMİŞTİR

Buna karşın Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de kıyıdaş iki ülkenin örtüşen arama-kurtarma sorumluluk sahaları hususunda 1979 Hamburg Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca ülkemizin ısrarlı işbirliği ve eşgüdüm çağrılarını yanıtsız bırakmaya devam etmektedir. Ayrıca, sözkonusu sahaların bir egemenlik alanı olduğunu iddia etmek suretiyle Yunanistan insan yaşamının güvenliğini ikinci planda tutmakta beis görmemiş, Ege Denizi'nde zor duruma düşen düzensiz göçmenlere reva gördüğü insanlık dışı muamele ile bu tutumunu gözler önüne sermiştir.

Bölgede insan yaşamına yönelik tehlike arzedebilecek her türlü olaya müdahale için operasyonel yetkinliğe sahip tek ülke Türkiye'dir. Bu çerçevede, ülkemizin arama-kurtarma sorumluluk sahasının genişletilmesi, dünyada deniz ve hava trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Ege ve Doğu Akdeniz'in fiilen de insan yaşamı için daha güvenli hale gelmesi için atılmış önemli bir adımdır.

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