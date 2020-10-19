Annen hasretinden öldü sen dönene kadar burdayım

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbetine 2 aile daha katıldı. Şu ana kadar 19 ailenin evladına kavuştuğu eylemde aile sayısı 162'ye yükseldi. . Oğlunu PKK terörünün elinden kurtaran Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 412'inci gününde Tunceli'den oğlu Çetin için gelen baba Düzgün Özkan ve Şanlıurfa'dan kardeşi Çetin için gelen ağabey Ahmet Kurt eyleme katıldı. HDP'liler tarafından 6 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Çetin için gelen baba Düzgün Özkan, "Oğlum Suriye'de. Bu çocukları HDP kandırmasa, kim dağa götürebilir? Onlar çocuklarımızı dağa götürdüler. Ellerini bu çocukların üzerinden çeksinler. Bu anneler burada ağlamasın. Artık buna 'yeter' diyoruz. Oğlum, annen 2 sene önce hasretinden vefat etti. Korkma, devlet arkamızda. Hiçbir şey olmaz. Ben de yanındayım. En yakın zamanda güvenlik güçlerine teslim olmanı istiyorum. Buradaki eylemim de sen gelinceye kadar devam edecektir" dedi. HDP'liler tarafından 7 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Çetin için oturma eylemine katılan ağabey Ahmet Kurt ise, "HDP önünde eylem yapan aileleri televizyondan gördüm, buraya geldim. HDP'lilerden kardeşimi istiyorum. Onlar kardeşimi götürdüler, onlar getirecek. Kardeşim gelene kadar burada eylemime devam edeceğim" ifadelerini kullandı.