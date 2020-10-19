Avrupa, öldürülen teröristler için gözyaşı döktü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarıyla peş peşe darbe vurduğu kanlı terör örgütü PKK'yı tükenme noktasına getirirken Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yaşayan terör örgütü yandaşları adeta çıldırdı.

Sözde düzenledikleri anma programlarıyla Mehmetçiğin etkisiz hale getirip şehitlerin kanını yerde koymadığı teröristler için gözyaşı döküyorlar.

Her fırsatta PKK terör örgütü yandaşlarına kucak açan Fransa ve İsviçre polisi şehrin göbeğinde kanlı terör örgütünün propagandasını yapanlara göz yummaya devam ediyor.

AMANOS VE VAN'DA ÖLDÜRÜLENLER PARİS'TE

Paris'te bir araya gelen örgüt yandaşları Hatay'ın Amanoslar bölgesinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ile korucu timlerinden oluşan bin 448 personelin katılımıyla düzenlenen Yıldırım-5 Amanoslar operasyon ile başlatılan sıcak takiple 22 Ağustos 2020'de Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Fındık bölgesi kırsalında etkisiz hale getirilen ve Gri kategoride oldukları belirlenen Hüseyin Fırat (Serhat Aykul), Ali Norşin (Şefik Körman) ve Ciger Amed (Cihan Erbaş) adlı teröristleri ve 11 Eylül'de Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve komando birliklerince hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki "Agit Civyan" kod adlı Vahdettin Karay adlı teröristi andılar.

İsviçre'de PKK'nın Avrupa'daki kadın kolu İsviçre Kürt Kadın Hareketi (YJK -S) son 1 ayda öldürülen 117 terörist sözde andı.

ERMENİLER VE PKK'LILAR KOL KOLA

Fransa'nın başkenti Paris'te dün Ermeniler, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona karşı terör örgütü PKK'nın da katıldığı bir gösteri organize etti. Göstericiler, Invalides Meydanı'na toplanarak Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanmasını protesto ederken terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestoya katılmışlardı.