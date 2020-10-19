Azerbaycan'ın karşısında bir devlet değil terör ordusu var!

Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr.Asıf Kurban SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Kurban, işgal edilmiş topraklarını teröristlerden arındırmaya çalışan Azerbaycan halkının karşısında bir devlet değil terör örgütlerinin oluşturduğu direk sivilleri hedef alan ve her defasında ateşkesi bozan teröristler ordusu olduğunu söyledi.





Ermenistan'ın bu tavrı ve kışkırtıcı hain saldırılarına Azerbaycan halkının şaşırmadığını söyleyen Dr.Asıf Kurban ''Ermenistan 1905 yıllarında insanlarımıza buna benzer saldırılarıyla soykırım yaptılar. Şimdi de aynı karakterini gösteriyor. Ermenistan'ın isteği bölgeyi ateşe atmak, sivillerimizi füzelerle vuruyor ve Azerbaycan'ın da Ermenistan'daki sivil hedefleri vurmasını istiyor. Fakat Azerbaycan'ın tarihinde sivillere vurmak, saldırmak yoktur ve yapmıyor, yapmayacak da... Her daim insancıl yaklaşımıyla uluslararası hukuk çerçevesinde adımlar atmış. Azerbaycan ordusu sadece kendine dönük silahların ateşlendiği yerleri kendini korumak için hedef almaktadır. Ermenistan bu adımıyla tüm dünyaya döne döne insanlığa sığmayacak şekilde alçakça ve kalleşçe saldırılar yapmaya sivilleri öldürmeye devam ediyor" dedi.





ORDUSU YOK TOPLAMA YAPISI VAR



SABAH'a özel açıklama yapan Kurban sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ermenistan işgal ettiği toprakları kaybettikçe şaşırmış ve kudurmuş durumda sivilleri öldürüyor. Ermenistan her çatışmada silahlı gücünü kaybediyor. Ordusu yok. Toplama yapısıyla her seferinde geri çekilip yeniden saldırarak bölgedeki hareketliği kriz haline getirmeye çalışıyor. Rusya'yı ve İran'ı bu çatışmanın içine sokmak istiyor. Rusya'yı Bölgeye çekmeye ve müdahale etmeye çağırıyor ve hedefi budur. Ermenistan 500 bin insanın yaşadığı Gence'ye yasak füzelerle saldırılıp çoluk çocuğu katlediyor. Azerbaycan'da Ermenistan'ın yaptığı soykırımı dünyanın görmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz. Biz bizim olanı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz.

Gence ikinci büyük şehrimiz. 500 bin insan yaşıyor. Azerbaycan'ın tüm halkına bir korku panik yaşatmak için çatışma bölgesine 100 kilometre uzaklıktaki Gence'ye saldırıyorlar. Ama Ermenistan'ın bu saldırısı karşısında insanlarımız kaçmayı değil cepheye gitmeye çalışıyorlar ve gidiyorlar. Ermenistan Azerbaycan halkının 30 yıldır nefretini kazanmış durumda..."





ERMENİSTAN TERÖRİSTLERİ BÖLGEDEN ÇEKSİN



Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr.Asıf Kurban sözlerine şu şekilde devam etti: "Azerbaycan halkı savaş istemiyor ama 30 yıldır işgal altındaki topraklarını almaya kararlı. Biz bizim olanı istiyoruz. Bölge devletleri istiyorlarsa savaş olmasın, ateşkes olsun. O zaman bunu Ermenistan'a kesin dille işgal ettikleri topraklardan çıkmalarını kararlılıkla söylesinler. Herkes 'Azerbaycan dursun, beklesin' diyor. Azerbaycan 30 yıldır duruyor, bekleyecek 30 günü yoktur artık. Söylesinler Ermenistan'a teröristleri bölgeden çeksin. Savaş olmasın insanlar ölmesin. Âmâ bizim olanı bize versinler. Ermenistan ilk ateşkesten 1 saat, İkinci ateşkesten ise 8 saat geçmeden yine Azerbaycan'a saldırdı. Ermenistan güven vermiyor.''