Bitlis’te 95 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan iki minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 95 düzensiz göçmen yakalandı. 2 organizatör gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında iki minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada iki ayrı minibüste toplam 95 düzensiz göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan kaçak göçmenler, geri gönderilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Olayda organizatörlük yaptığı belirlenen M.Ş.A. ve C.A. ise Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.