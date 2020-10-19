Diyarbakır'da 2 bin polisle hava destekli asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü'nce olası suçların önlenmesi ve işlenen suçların faillerinin yakalanması amacıyla Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi merkezli olmak üzere kent genelinde, 2 bin polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak 41 adreste düzenlenen operasyonda 7 bin 688 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 2 bin 839 şüphelinin üzerinde ve 872 araçta arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında farklı suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanırken, 4 ruhsatsız silah, 1 çalıntı motosiklet, 10 gümrük kaçağı cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili de 11 şüpheli gözaltına alındı. 13 araca yönelik çeşitli nedenlerle toplam 16 bin 815 TL cezai işlem uygulanırken, 112 iş yeri de denetlendi. Yapılan uygulamalarda ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri ihlal eden 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL ceza kesildi.