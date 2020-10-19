Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayıları yarı yarıya düştü

'VAKA SAYILARIMIZ EPEY DÜŞTÜ'

Diyarbakır'da temmuz ve ağustos ayında vaka sayısının çok fazla olduğunu anımsatan Prof. Dr. Tekin, şunları kaydetti:

"Eylül ayı itibariyle vaka sayılarımızda bir düşüş yaşandı. Ekim ayı itibariyle doluluk oranımız yüzde 40- 50'lerde. Vaka sayılarımız epey düştü. Bu bizi çok mutlu ediyor. Umarım ki bu kış boyunca da böyle devam eder. Vaka sayılarının düşüşü ile halkımız rehavete kapılmasın. Lütfen bu süreçte maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat ederek bu vaka sayılarının az olmasının sürecini devam ettirelim. Burada şunu da söyleyebiliriz; özellikle Covid-19 için alınan önlemler, geçen yıl grip sayısında çok ciddi bir düşüşe yol açtı. Bizim Covid-19 için aldığımız tedbirler, grip sayılarında azalmayı sağladı. Bu da yüz güldürücü bir haber oldu. Bu yıl da işin doğrusu aynı şeyi bekliyoruz. Önceki yıllara göre grip sayısının daha az olacağını temenni ediyoruz."