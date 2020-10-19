Dünya basının KKTC seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi ise bu seçim sürecinde Kuzey Kıbrıs'taki kutuplaşmanın daha da arttığına dikkat çekti: Yönetimde söz sahibi olmayı sürdürmek isteyen Kıbrıslı Türklerle, Türkiye ile birlikte yürümek isteyen Kıbrıslı Türkler arasındaki mücadele geçmiş seçimlerde de mevcuttu, ancak yarış hiçbir zaman bu kadar kutuplaşmamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe