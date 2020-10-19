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Dünya basının seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki () Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda 'nin (UBP) adayı seçildi. KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda en yüksek oyu alan Ersin Tatar, ikinci turda Mustafa Akıncı ile yarıştı. Oy verme işlemi 08.00'da başlarken, saat 18.00'de sona erdi. Oy sayma işleminin 738 sandıkta sona ermesinin ardından Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak, seçimin galibi oldu. Dünya basını KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için "Cumhurbaşkanı 'ın desteklediği aday kazandı" şeklinde servis etti.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 08:22 Son Güncelleme: 19.10.2020 08:53 ABONE OL
Dünya basının KKTC seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı

FRANSIZ AFP

Fransız AFP ajansı, sağcı-milliyetçi olarak nitelediği Tatar'ın ufak bir farkla kazandığı seçim sonucunun sürpriz olduğunu yazdı. AFP, Tatar'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana olduğunu, seçim yarışı sırasında Türkiye 'ın açık bir şekilde Tatar'ı desteklemesinin ise tartışmalara neden olduğunu belirtti.


Dünya basının KKTC seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı

REUTERS

Reuters ise seçim sonucunun, Kıbrıs müzakerelerinde etkili olabileceği gibi, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında egemenlik hakları konusundaki tartışmaları da etkileyeceğini belirtti. Reuters Tatar'ın rakibi, Mustafa Akıncı'nın Ankara ile ilişkilerininse gergin olduğunu ve Akıncı'nın Ada'da birleşmeden yana olduğunu vurguladı.

Dünya basının KKTC seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı

GUARDİAN

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, "sert bir sağcı" olarak nitelediği Tatar'ın, Türkiye ile daha da sıkı ilişkiler kurma taraftarı olduğuna dikkat çekti. Guardian "Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyan tek ülke olan Türkiye, milliyetçi adayın seçilebilmesi için hatrı sayılır gücünü kullandı.

Dünya basının KKTC seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı

Bu ay başında Türkiye Erdoğan yanına Tatar'ı alarak, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin tepkisini çekse de, kuzeydeki Maraş'ın bir kısmının açılacağını duyurdu." diye devam etti.

Dünya basının KKTC seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı

Gazete, Kıbrıs Girne Üniversitesi'nden tarih ve siyaset bilimi profesörü Hubert Faustmann'ın, "Sonuç, Ankara için net bir zafer. Çözüme karşı çıkanlar ve Türkiye ile iyi ilişkiler isteyenler için büyük bir kazanım. Türkiye'nin işlerine müdahil olmasına karşı çıkanlar ve adanın yeniden birleşmesini destekleyenler kaybetti" sözlerine de yer verdi.

Dünya basının KKTC seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı

BLOOMBERG

Bloomberg de haberi "Erdoğan'ın desteklediği aday Kuzey Kıbrıs'taki seçimi kazandı" başlığıyla duyurdu. Financial Times'a konuşan Kıbrıs merkezli danışmanlık firması Sapienta Economics'ten Fiona Mullen ise, Tatar'ın seçilmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne dair girişimlerin biteceği anlamına gelmeyeceği yorumunu yaptı.

Dünya basının KKTC seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı

"Bu sorunun çözülmesi Türkiye'nin de çıkarına çünkü AB ile ilişkilerini bozuyor." diyen Mullen, Tatar'ın liderliğinde soruna kalıcı bir çözüm bulmanın zorlaşabileceğine ancak bazı özel sorunları ve Doğu Akdeniz'deki gerilimi çözmek adına bir "yarı yol" anlaşması yapılabileceğine dikkat çekti.

Dünya basının KKTC seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi ise bu seçim sürecinde Kuzey Kıbrıs'taki kutuplaşmanın daha da arttığına dikkat çekti: Yönetimde söz sahibi olmayı sürdürmek isteyen Kıbrıslı Türklerle, Türkiye ile birlikte yürümek isteyen Kıbrıslı Türkler arasındaki mücadele geçmiş seçimlerde de mevcuttu, ancak yarış hiçbir zaman bu kadar kutuplaşmamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe

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Dünya basının KKTC seçimini böyle yorumladı: Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı
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