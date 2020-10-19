Düzce’de traktör devrildi! Talihsiz sürücü kurtarılamadı

Düzce'ye bağlı Yayla Köyü'nde sabah saatlerinde meydana gelen traktör kazasında, Rıdvan Çıtlak(61) isimli sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Düzce merkeze bağlı Yayla Köyünde ikamet eden BAĞKUR emeklisi Çiftçi Rıdvan Çıtlak(61) sabah saatlerinde eşini da yanına alarak kestane toplamak üzere yola çıktı. Ormanlık alanda yolun bozuk olması nedeniyle eşi traktörden inerek yola yaya devam ederken, Rıdvan Çıtlak traktörü kullanarak yola devam etti.

Çıtlak, engebeli ve bozuk yolda ilerlerken bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazayı ve Rıdvan Çıtlak'ın traktör altında kaldığını gören eş,i hemen durumu yakınlarına bildirdi. Yakınları bir yandan olayı sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirirken, diğer yandan da olay yerine yardıma koştu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 4 çocuk babası Çıtlak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Talihsiz adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan adli işlemler sonrasında da yakınlarına teslim edilerek köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.