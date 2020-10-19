Ekrem İmamoğlu’nun yalanını ortaya çıkaran gazete kupürü! 2020 yılında çekildiğini iddia ettiği fotoğraf, 6 sene önce çekilmiş!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'daki resmi hesabından paylaştığı ve 2020 yılına ait olduğu söylediği fotoğrafın 26 Nisan 2014 tarihinde Milliyet Gazetesi tarafından yayınlanması kamuoyunda tepki toplamaya devam ediyor.

2020'DE ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN FOTOĞRAF, 26 NİSAN 2014 TARİHİNDE MİLLİYET CUMARTESİ EKİNDE YAYINLANMIŞ

Ekrem İmamoğlu'nun, 2020 yılında çekildiğini iddia ettiği fotoğrafın Milliyet Gazetesi foto muhabiri Ece Yılmaz tarafından çekildiği ve 26 Nisan 2014 tarihinde Milliyet Gazetesi Cumartesi ekinde yayınladığı öğrenildi. Gazete haberinde söz konusu fotoğrafın Kadıköy ilçesi Caddebostan sahilinde çekildiğine dikkat çekiliyor.

TURAN: "İSTANBUL İSTANBUL OLALI BÖYLE PESPAYELIK GÖRMEDİ"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Her şeyiniz yalan, dolan... İstanbul İstanbul olalı böyle pespayelik görmedi. 2014 fotoğrafını 2020 diye yutturmaya çalışıyorlar. Bu nedir şimdi?" diye sordu.

İMAMOĞLU 2014 ÇEKİLEN FOTOĞRAFI 2020'DE ÇEKİLMİŞ GİBİ PAYLAŞTI!

Ekrem İmamoğlu, 18 Ekim 2020 tarihinde resmi Twitter hesabından; "Nasıl başladı? / Nasıl bitti? Sahillerde artık mangal dumanı yerine sağlıklı dinlenme ve spor var" ifadelerini kullandı. İmamoğlu söz konusu paylaşımına 2019 ve 2020 tarihinde çekildiği iddia edilen iki fotoğraf paylaştı.

AYNI FOTOĞRAF 26 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAYINLANMIŞ!

Milliyet Gazetesi'nde 26 Nisan 2014 tarihinde yayınlanan "Karşıya geçmek" için nedeniniz çok" başlıklı haberde; "Anadolu Yakası'nın Kadıköy'den Pendik'e uzanan sahil şeridi güzel havalarda çimlere yayılıp deniz havası almak isteyenlerin gözdesi. Eğer Avrupa Yakası'nın keşmekeşinde sıkıştıysanız 'karşıya geçmek' size ilaç gibi gelecek. Fakat yol yordam bilmek lazım. İşte size Anadolu Yakası'nın sahil şeridi rehberi" denildi.

AYNI FOTOĞRAF 2018 YILINDA İNTERNET SİTELERİ TARAFINDAN YAYINLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun; resmi Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafın 18 Mart 2018 tarihinde T24 adlı internet sitesinde yayınlandığı öğrenildi.

T24 adlı internet sitesinin 18 Mart 2018 tarihinde Twitter hesabından yayınlanan; "'Kimseye zararımız yoktu': Sahilde bira içen gençlere toplam 372 lira para cezası" başlıklı haberde Ekrem İmamoğlu'nun 2020 yılında çekildiği iddia ettiği fotoğrafın aynısı yayınlanmıştı.