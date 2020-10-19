Esenyurt’ta uyuşturucu satıcılarına suçüstü yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti"ne yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan T. A. (42) ve H. A. (28) adlı şüpheliler suçüstü yakalandı.

627,23 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üst aramasında 30,70 gramı 15 fişek halinde toplam 627,23 gram eroin, bir hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 860 lira para ele geçirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bununla birlikte, operasyonun devamında uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheli Ş. T. (41) yapılan baskınla ikametinde gözaltına alındı.

Emniyet mensuplarının yaptığı aramada dört ayrı poşette toplam 372 gram esrar, bir hassas terazi, bir cep telefonu, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan poşet ele geçirildi. Şüpheliler T. A, H. A. ve Ş. T'nin adli makamlardaki işlemleri sürüyor.