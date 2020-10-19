Hatay’da 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Hatay-Dörtyol kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyonda, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ne taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 teriristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. ANKARA