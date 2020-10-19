İBB’den kitap katliamı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Kütüphanelere 200 bin kitap" kampanyasında şimdiye kadar görülmemiş bir skandala imza atıldı. Kampanya kapsamında gönderilen kitaplarda, eski İBB Başkanları, takdim ve künyenin yer aldığı ilk 15 sayfanın yırtıldığı ortaya çıktı. Kütüphaneciler, kitapların halini görünce şaşkına döndü. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin kütüphanecisi Kasım Çelik, "63 yaşındayım ve 40 yıldan fazla zamandır kitaplarla iç içe olarak bu mesleği yapıyorum. İlk kez böyle birşey görüyorum.Türkiye geneline kitapların ön sayfaları yırtılmış şekilde gönderilmiş. Herhalde buradaki amaç geçmişin izlerini silmek. 'Bizim ismimiz dışında kimse olmasın' anlayışı ile yapılmış bir uygulama" dedi. İBB yönetimi tarafından Kasım 2019'da Avrupa Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bilgisayar işletmeni olarak gönderilen eski Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder ise sosyal medya hesabından bu skandal olay sonrası "Bu kaçıncı kitap katliamı" diye sordu.