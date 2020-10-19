Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak: Kritik başlıklar masada olacak

Kabine, Başkan 'ın liderliğinde toplanacak: Kritik başlıklar masada olacak

, Başkan 'ın liderliğinde yarın toplanacak. Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda öncelikle olarak Azerbaycan-Ermenistan gerilimi masaya yatırılacak. 'deki ve Karadeniz'deki doğal gaz arama-tarama faaliyetlerinin değerlendirileceği toplantıda Libya'daki son durum da ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın liderlik edeceği kritik toplantıda koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve bundan sonra atılacak adımlar da masada olacak.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 18:49 Son Güncelleme: 19.10.2020 19:02 ABONE OL
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak: Kritik başlıklar masada olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi, Doğu Akdeniz'deki gerilim, koronavirüs ile mücadeledeki son durum ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yarın yapılacak. İşte masadaki konular | Video

Toplantıda, koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen son durum masada olacak. Salgın ile mücadelede ek tedbir alınıp alınmayacağı değerlendirilecek.

Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele de ele alınacak.

Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başladı. Seçimlerin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de toplantının gündeminde.

Karabağ'daki son durumun da ele alınacağı toplantıda, Azerbaycan ordusu'nun Ermenistan'a karşı mücadelesi de toplantıda değerlendirilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak: Kritik başlıklar masada olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA