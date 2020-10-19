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ve ilçelerinde pandemi denetimleri devam ediyor

ve ilçelerinde devam eden koronavirüs pandemisi denetimlerine ilişkin açıklamada bulunan Kütahya Valisi Ali Çelik, “Koronavirüsle maske, mesafe temizlik kurallarına uyarak birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:32 ABONE OL
Kütahya ve ilçelerinde pandemi denetimleri devam ediyor

Kütahya ve İlçelerinde işyerlerine pandemi denetimleri devam ediyor. Kütahya Valisi Ali Çelik merkez ve ilçelerde alınan önlemleri, yerinde denetleyerek gerekli talimatları veriyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Çelik; "Kıymetli halkımızla birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak azami özen ve titizlik göstererek bu pandemi ile birlikte mücadele edeceğiz. Kurallara büyük ölçüde uyulduğunu müşahede ediyorum. Esnaflarımıza ve halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.



Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz da, ilçe merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi. Semt pazarlarında gezerek esnaflarla sohbet eden Kaymakam Kanyılmaz, maske takmayan veya burun kısmını açıkta bırakanlara uyarılarda bulunarak vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını söyledi.

Polis ve zabıta görevlileri, maske konusunda kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemleri yapılırken, denetimlerini daha sıklıkla yapmaları talimat veren Kanyılmaz, halkın yoğun olduğu caddeler de çalışmaları inceledi. İncelemelere Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Eraslan, İsmail Aka ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yücesoy da katıldı.

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Kütahya ve ilçelerinde pandemi denetimleri devam ediyor
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