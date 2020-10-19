Kütahya ve ilçelerinde pandemi denetimleri devam ediyor

Kütahya ve İlçelerinde işyerlerine pandemi denetimleri devam ediyor. Kütahya Valisi Ali Çelik merkez ve ilçelerde alınan önlemleri, yerinde denetleyerek gerekli talimatları veriyor.



Konuya ilişkin açıklamada bulunan Vali Çelik; "Kıymetli halkımızla birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak azami özen ve titizlik göstererek bu pandemi ile birlikte mücadele edeceğiz. Kurallara büyük ölçüde uyulduğunu müşahede ediyorum. Esnaflarımıza ve halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.





Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz da, ilçe merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi. Semt pazarlarında gezerek esnaflarla sohbet eden Kaymakam Kanyılmaz, maske takmayan veya burun kısmını açıkta bırakanlara uyarılarda bulunarak vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını söyledi.



Polis ve zabıta görevlileri, maske konusunda kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemleri yapılırken, denetimlerini daha sıklıkla yapmaları talimat veren Kanyılmaz, halkın yoğun olduğu caddeler de çalışmaları inceledi. İncelemelere Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Eraslan, İsmail Aka ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yücesoy da katıldı.