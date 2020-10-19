PKK’nın 'uyuyan hücreleri' yakalandı

Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, metropollerde eylem yapmak üzere olan terör örgütü PKK'nın uyuyan hücresi oldukları belirtilen 4 terörist yakalandı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütünün kırsal alanına 2013 yılında katılım yapan tespit edilen şahısların kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, PKK/KCK terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edildi.



İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan ve otomatik silah, bomba atar, tabanca, el bombası silah eğitimlerini ve toplamsal alan, kültür çalışması eğitim derslerini alan Mazlum Serhat kod adlı I.K., Sözde Şervan eğitimi adı altında gençlik eylemleri ile ses bombası, kaleşnikof, bomba atar, tabanca, el bombası silah eğitimlerini alan Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S., sözde öz savunma eğitimi adı altında savaşçı eğitimler ile kaleşnikof, tabanca, el bombası silah ve kamera ile güvenlik sistemleri eğitimi alan Mahir Amed kod adlı R.S. ve sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürütmesi için yeni Şervan, Kaleşnikof, tabanca ve Kanas silah eğitimleri alan Armanç Xebatkar kod adlı M.T. yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan teröristler adliyeye sevk edildi.