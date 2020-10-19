Sancaktepe’de sahte alkol baskını!

Türkiye'nin genelinde sahte alkollerden kaynaklı ölümlerde görülen artışın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü de sahte ve kaçak alkollerle ilgili denetim ve operasyonlar da sıklaştırıldı.



Sancaktepe İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy İlçesi'ndeki bir adreste üretilen sahte alkollerin yine Sancaktepe'deki iki ayrı mahallede piyasaya sürüldüğüne dair ihbar üzerine çalışma başlattı. Emniyet mensuplarınca belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreste beş şişe halinde 4,5 litre etil alkol, etil alkolden üretildiği değerlendirilen yedi şişe halinde 5 litre viski ve rakı, iki aroma verici, 14 boş etil alkol şişesi ve 25 tane boş alkol şişesi ele geçirildi.

Operasyonda Ş.A. (47) ve B.A. (20) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ise kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.