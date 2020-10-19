İBB’den şehit ailesine saygısızlık: Şehit babasının dilekçesini yok saydılar

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İdlib şehidi Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın adını, şehit babasının itirazına rağmen çocuk etkinlik merkezine vermek için Meclis'e teklif sunması tepki çekti. Teklif, ailenin rızası olmadığı için AK Partili ve MHP'li üyelerin oyları ile reddedilirken, baba dilekçesini görmezden gelen İBB'nin tutumuna tepki gösterdi.



DİLEKÇE İLE BAŞVURDU

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın ismini Sancaktepe'de açılacak çocuk etkinlik merkezine vermek isteyen İBB, şehit babası Uğur Baysal'a durumu iletti. Şehit babası Uğur Baysal da, 30 Eylül'de İBB'ye bir dilekçeyle başvurarak oğlunun adının cami veya okul dışında bir yere verilmesini istemediğini söyledi. Buna rağmen İBB, Sancaktepe'deki merkeze şehidin isminin verilmesini içeren teklifi Meclis'e sundu.







Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, konuyla ilgili İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada, şehit ailesinin izni olmadan böyle bir teklifin getirilmesinin uygun olmadığını belirterek, "Burada şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekenler, terörün siyasi uzantıları ile organik bağı bulunanlardır" diye tepkisini dile getirdi. İBB Meclisi'ndeki Ekim ayı ikinci oturumunda AK Parti ve MHP'li üyeler, şehit ailesinin rızası olmadığı için söz konusu teklife ret oyu verdi. Böylelikle şehit ailesinin isteği yerine gelmiş oldu.



'SAYGI DUYMALARI GEREKİRDİ'

Şehit babası Uğur Baysal konuyla ilgili SABAH'a yaptığı açıklamada, "Bize şehit evladımızın ismini bir yere vereceklerini söylediler. Biz de 'cami veya bir okul olursa bu mümkün olabilir' dedik. Ancak başka yerlere verilmesini istemediğimi defalarca belirttim. Buna rağmen İBB yönetimi ısrarla bizim onayımız olmamasına rağmen çocuk etkinlik merkezine şehit oğlum Emre'nin adını vermek istedi. Eğer bizim rızamızı soruyorlarsa, buna saygı duymaları gerekirdi. Ben vatan uğuruna evladımı şehit verdim. Siyaset yapmayı istemem, ancak PKK'ya ve onun siyasi koluyla ittifak edenlere Allah lanet etsin" dedi.

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