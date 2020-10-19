Şehitlerimizin adı Afrika’da yaşıyor

Zulümden etkilenerek 10 yaşında başladığı yardım kampanyalarını, kurduğu Safranbolu Yağmur Derneğinde sürdüren Zehra Söylemez, "Ömrüm ve sağlığım el verdiği sürece Müslüman kardeşlerime yardım elini uzatacağını söyledi.

Söylemez, "10 yaşında iken Afganistan'daki Müslümanlara yapılan zulümden etkilenerek, kendi çapımda gönüllü olarak yardım kampanyalarına destek vermeye başladım. Bu yardım kampanyalarını daha çok kişilere ulaştırmak ve kurumsal çatı altında yapmak için 2008 yılında merkezi Safranbolu ilçesinde bulunan Safranbolu Yağmur Derneğini" kurdum." açıklamasında bulundu.

Dernek çatısı altında bu yardımları yaptığını kaydeden Söylemez, Afrika'da 65 su kuyusu, Bangladeş'te 25 sığınma evi, Etiyopya'da bir yetimhane ve mescit yapıldığını aktardı.

Söylemez, "Hayırsever insanlarımız Afrika da zor şartlarda yaşayan Müslüman kardeşlerimize yardım eli uzatmak istiyorlar. Biz dernek olarak onlara köprü kuruyoruz. Sağ olsunlar Türkiye'de devletimiz, kurum ve kuruluşlar Türkiye de de çeşitli yatırımlar yapıyorlar. Özellikle Afrika'daki insanların orada, kilometrelerce yürüyüp buldukları su ile ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Buldukları bir damla su çamur da olsa, başka çareleri yok, onu içiyorlar, onunla temizlik ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkelerine verdiği destekten de ilham alarak Afrikalı kardeşlerimize su kuyuları açmak, çeşitli mekânlar açarak güvenli bir ortamda kalmalarını sağlamak için orada bu yatırımları yapıyoruz" dedi.

Karabük Üniversitesinde okuyan Afrikalı öğrencilerden de yardım aldığını belirten Söylemez, "Karabük Üniversitesinde okuyup ülkelerine dönen kardeşlerimiz bize ihtiyaç duydukları bölgeleri belirtiyorlar. Derneğimiz adına ülkelerinde yapılacak hayırlar için gönüllü olarak elçilik yapıyorlar. Ayrıca Karabük Üniversitesinde okuyan Afrikalı kardeşlerimiz ile de zaman zaman bir araya gelip bize yerler için bilgi alış verişinde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Hem şehitlerin adları yaşıyor hem de ruhlarının şad olduğunu belirten Söylemez, "Dünya da Müslümanların en büyük güvencesi olan Türk halkı ve Türk ordusunun kahraman askerleri ezanların susmaması ve bayrakların inmemesi için mücadele ediyorlar. Bu mücadele de şehit olan kahraman silahlı kuvvetlerimizin adlarını Türkiye'nin yanı sıra Afrika'da da yaşatmak istedik. Hayırseverler tarafından yapılan bu su kuyularından akan her damla, mescitlerde okunan her Kuran-ı Kerim ayeti şehitlerimizin ruhlarını şad edecek. Son olarak Kenya'da 1974 yılında Van ilinde şehit olan hemşerimiz Satılmış Durbaş'ın adına su kuyusunu açtık" dedi.