Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 29 gözaltı

Şırnak Valiliği, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına 29 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 12-18 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 9'u FETÖ, 20'si terör örgütü PKK üyesi olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 şüpheli serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.